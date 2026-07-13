В Кашире и Озерах установили новые приборы учета электроэнергии

Жителям Каширы и Озер больше не нужно самостоятельно передавать показания за электричество. В начале июля специалисты Каширского производственного отделения АО «Мособлэнерго» установили 164 новых прибора учета электроэнергии в частных домах.

Энергетики смонтировали интеллектуальные приборы учета на пятнадцати улицах двух городов из городских округов Кашира и Коломна. Новое оборудование разместили на опорах линий электропередачи на высоте 6 метров и интегрировали в автоматизированную систему. Это избавляет жителей от необходимости регулярно сообщать данные вручную и повышает точность начислений за электроэнергию.

Раньше жителям приходилось каждый месяц самостоятельно фиксировать показания приборов учета. Изношенное оборудование не позволяло вовремя фиксировать скачки напряжения, что порой приводило к случайным ошибкам и неверным расчетам в квитанциях. Новая система делает учет электроэнергии полностью прозрачным и позволяет дистанционно контролировать качество работы сети.