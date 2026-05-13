В Кашире более чем на 60% выполнен капремонт школы № 1

В Кашире активно продолжается капитальный ремонт здания школы № 1, расположенной на улице Маршала Астахова. Готовность объекта уже превысила 60%. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

«Сейчас на объекте продолжается утепление и облицовка фасада, кровельные работы. Также ведется отделка и монтаж инженерных сетей», — сообщила пресс-служба ведомства.

В процессе капитального ремонта выполняются работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. Будет проведено благоустройство прилегающей территории. Для учеников закупят современную мебель и оборудование, что создаст комфортные условия для обучения и отдыха.

Завершить работы планируется в 2026 году.