Лесопарк в Кашире благоустроят в этом году

В микрорайоне Кашира-2 началось комплексное благоустройство лесопарковой зоны. Рабочие уже завершили планировку грунта под парковку на 150 машино-мест и бетонирование основания под спортивную и детскую площадки.

На объекте сейчас работают 18 человек и задействовано шесть единиц техники. Специалисты прокладывают электрокабели для фонарей.

По словам директора каширских парков Олеси Кожадей, общая площадь благоустроенной зоны составит 16 гектаров. На территории появятся прогулочные дорожки из насыпного гравия. По границе леса рядом с ДС «Юбилейный» построят большой спортивный комплекс. Он будет включать спортивную площадку, площадку для воркаута и лыже-роллерную трассу. Зимой ее будут использовать лыжники, а летом — велосипедисты и роллеры.

Вдоль дорожек установят освещение, лавки и урны. Также здесь появятся камеры системы «Безопасный регион».

Работы по строительству парковки, игровых и спортивных площадок, а также хозблока планируют завершить в этом году.