Почти 40 спецмашин задействовали в уборке снега в парках Каширы

В городском округе Кашира осуществляются работы по очистке парковых территорий от снега. На набережной Оки, в Городском парке и парке «Дубовая роща» спецтехника выходит на уборку уже в 5:30 утра, а к шести часам к процессу подключаются рабочие.

В первую очередь снег убирают с входных групп и лестничных маршей, затем переходят к детским площадкам и дорожкам. Сейчас в Городском парке в Кашире-2 интенсивно вывозят снег с площади у фонтана. Для этого привлекли самосвал «Камаз» грузоподъемностью до 20 тонн и колесный погрузчик. Параллельно трактор очищает до твердого основания тротуары и дорожки. Там, где не может подъехать техника, работают дворники, сгребая снег в кучи скребками и лопатами.

Директор каширских парков Олеся Кожадей отметила, что на настоящий момент мобилизованы все силы. В уборке трех территорий задействовано 38 человек и шесть единиц техники. Также используются ручные снегоуборщики. Вскоре рабочие приступят к очистке крыш и навесов. Если к вечеру снегопад закончится, то на следующий день в Городском парке вновь откроется каток.