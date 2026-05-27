В Кашире активно реконструируют детский сад

В городе Кашира на улице Вахрушева, дом 16 корпус 1, продолжается масштабная реконструкция детского сада. Специалисты подрядной организации проводят утепление фасада с использованием минеральной ваты и монтируют каркас для вентилируемого фасада из керамогранита. Уже выполнены новые входные группы, установлены металлоконструкции, уложена плитка и смонтированы двери.

Внутри здания активно идет отделка помещений, на данный момент выполненная на 40%. На втором этаже строители шпаклюют стены и укладывают плитку. Параллельно прокладываются инженерные системы: вентиляция, электроснабжение и слаботочные системы. Скоро начнется монтаж индивидуального теплового пункта.

На территории дошкольного учреждения началось благоустройство. На детских площадках устанавливают бортовой камень и создают щебеночное основание. Используются экскаватор-погрузчик и ручной двухвальцовый вибрационный каток. Планируется, что на территории появится 11 отдельных площадок с ограждением из 3D-забора и безопасным прорезиненным покрытием.

Руководитель проекта Алексей Худалеев отметил, что к выходным на площадках начнут укладывать асфальтобетонное покрытие. Сейчас строительная готовность объекта составляет 40%, и работы продвигаются активно. Руководитель проекта не исключает, что детский сад будет сдан раньше срока — к середине июля.