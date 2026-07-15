В Кашире-1 продолжается ремонт кабинета педиатра

В поликлинике на улице Генерала Белова в городском округе Кашира продолжается ремонт кабинета педиатра. Уже завершен демонтаж и возведены перегородки. Сейчас подрядчики занимаются укладкой плитки и напольного покрытия, а также монтажом инженерных сетей — электрики и сантехники.

Главный инженер Каширской больницы Геннадий Щукин рассказал, что новое помещение будет включать бокс-изолятор для пациентов с инфекционными заболеваниями, кабинет врача, процедурный кабинет и санузел. На входе установят ресепшен. Кабинет педиатра, рассчитанный на 39 приемов в день, получит отдельный вход, чтобы потоки взрослых и детей не пересекались.

Помещения оформят в зеленых тонах согласно брендбуку. Общая площадь ремонта составит 76,7 квадратного метра. По завершении отделочных работ здесь установят мебель и необходимое оборудование.

Ремонт начался в апреле, и на сегодняшний день выполнен на 40%. Несмотря на то что срок сдачи объекта установлен на 31 октября, строители планируют завершить работы к 1 сентября.

Ремонт проводится по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».