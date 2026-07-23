В Кабанове к школе прокладывают новые сети отопления и горячего водоснабжения

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа специалисты компании «ИКС Орехово-Зуево» прокладывают новые сети отопления и горячего водоснабжения к местной школе. Там завершается капитальный ремонт.

По словам главного инженера компании Алексея Марочкина, трубы, которые прокладывают к школе, стальные и предизолированные. Они имеют слой теплоизоляции и защитную оболочку, нанесенные еще при производстве. Диаметр труб для отопления — 76 миллиметров, для горячей воды — 32 миллиметра.

Котельная, которая будет подавать тепло и горячую воду в школу, расположена рядом с учебным заведением и обслуживает также один жилой дом. Всего проложат около трехсот метров новых коммуникаций. Завершить работы планируют до конца недели.

Двухэтажная школа имеет площадь почти 1,8 тысячи квадратных метров. За время капитального ремонта уже обновили фасад здания и входную группу, заменили крышу, инженерные сети, окна, двери, полы и потолки, радиаторы, сантехническое оборудование.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Молодежь и дети». Завершить их планируют к первому сентября 2026 года.