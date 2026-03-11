В Яхроме завершается строительство домов для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Левобережье города Яхрома Дмитровского округа на 97% завершено строительство первой пятиэтажки. Рабочие занимаются последними этапами отделки: укладывают линолеум и устанавливают сантехнику. В здании уже функционируют лифты, проведено отопление с установленными батареями, а в каждой квартире есть электричество и даже висят люстры.

Представитель подрядной организации утверждает, что сдача дома запланирована на апрель, после чего начнется выдача ключей новоселам из аварийного жилья. Жильцы получат квартиры с полной отделкой и современной сантехникой.

Второй дом готов на 93%, а рядом возводится третья пятиэтажка, готовность которой составляет около 60%. После завершения строительства всех трех домов более 400 жителей аварийных домов получат новое жилье.

Помимо строительства нового жилья, гражданам предоставляется выкупная стоимость за изымаемые квартиры, чтобы они могли приобрести жилье на вторичном рынке. Расселение осуществляется в рамках государственной программы, инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.