Благоустройство сквера имени генерала Кузнецова началось в Яхроме

Сквер имени генерала Кузнецова облагородят в Яхроме. Его благоустроят по инициативе местных жителей.

Сквер площадью чуть более гектара расположен в центральной части Яхромы недалеко от детского сада № 30 «Радуга». Напомним, в 2023 году проект благоустройства сквера победил во всероссийском голосовании. Его преобразят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Там планируют обустроить пешеходные дорожки и провести озеленение, установить игровую площадку и качели, скамейки и современное освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за прошлый год.

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