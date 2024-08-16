Благоустройство сквера имени генерала Кузнецова началось в Яхроме
Сквер имени генерала Кузнецова облагородят в Яхроме. Его благоустроят по инициативе местных жителей.
Сквер площадью чуть более гектара расположен в центральной части Яхромы недалеко от детского сада № 30 «Радуга». Напомним, в 2023 году проект благоустройства сквера победил во всероссийском голосовании. Его преобразят по программе «Формирование комфортной городской среды».
Там планируют обустроить пешеходные дорожки и провести озеленение, установить игровую площадку и качели, скамейки и современное освещение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за прошлый год.
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