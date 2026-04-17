В Яхроме достраивают дома для переселения жителей аварийных зданий

В микрорайоне Левобережье города Яхрома подрядчик завершает строительство двух пятиэтажных домов. Еще один дом готов на 65%. После сдачи новостроек около 400 жителей аварийных домов получат новое жилье.

По сообщению представителя подрядной организации, весной первый дом в этой части города будет сдан. Затем начнется выдача ключей новоселам. Квартиры будут переданы жильцам с полной отделкой и установленной современной сантехникой.

Руководитель фирмы-подрядчика Рустам Ахияров сообщил, что первая пятиэтажка в микрорайоне Левобережье готова на 99%. Рабочие завершают укладку линолеума и устанавливают сантехнику. Лифты уже работают, проведено отопление, установлены батареи. Свет есть во всех квартирах, висят люстры.

Расселение ведется по государственной программе, инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Помимо строительства нового жилья, гражданам также предоставляют выкупную стоимость за изымаемые квартиры, чтобы они могли приобрести жилье на вторичном рынке.