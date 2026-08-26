В Ивантеевке завершилось строительство набережной реки Учи

В городском округе Пушкинский, в городе Ивантеевке, завершилось строительство новой набережной реки Учи. Объект будет открыт для посетителей 27 августа. Парк раскинулся на территории почти в 4,5 гектара и превратился из заброшенного пустыря в благоустроенное место для прогулок и семейного отдыха.

Начальник участка Антон Корж рассказал, что работы начались с уборки кустарника, мусора и поваленных деревьев. Затем были установлены сваи и металлоконструкции для знаменитой 300-метровой «парящей» тропы над водой. Все работы заняли шесть месяцев, и на объекте трудилось до 50 рабочих и инженеров в самые активные дни.

В парке проложили деревянные настилы и дорожки из брусчатки, построили амфитеатр и смотровые площадки. Для удобства посетителей установили беседки и скамейки, а также смонтировали освещение. Для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки с тренажерами, детские городки и зоны для пикников.

Про безопасность тоже не забыли — установили несколько десятков камер, подключенных к областной системе «Безопасный регион». За порядком в парке будут следить круглосуточно.

Хотя парк еще не передан администрации Пушкинского округа, жители уже начали пользоваться новой набережной около двух недель назад. Официальное открытие запланировано на 27 августа.