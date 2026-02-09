В Ивантеевке завершается капитальный ремонт Центра культуры и искусств

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа продолжается капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева. Специалисты активно работают над завершением отделки здания.

Как сообщил начальник участка подрядной компании «Интеграция» Денис Голубев, на объекте ежедневно трудятся около 20 специалистов. Основные работы ведутся внутри здания, где уже запустили отопление. Это позволило перейти к полноценным отделочным работам и стабилизировать температурный режим.

В помещениях идет подшивка потолков гипсокартоном, установка подоконников и монтаж слаботочных систем. Одновременно специалисты занимаются оборудованием сцены. В ближайшее время строители приступят к шпаклевке стен и потолков, после чего начнется чистовая отделка: декоративная штукатурка и покраска.

В течение ближайшего месяца ожидается поставка наружных и внутренних дверей. Затем рабочие займутся монтажом откосов с последующей шпаклевкой и окраской.

Готовность объекта на сегодняшний день оценивается в 80%. Завершить капитальный ремонт планируется к концу марта, однако сроки были скорректированы из-за задержек поставок части оборудования.