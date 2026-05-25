В Ивантеевке временно закроют железнодорожный переезд

В городском округе Пушкинский на улице Толмачева временно закроют железнодорожный переезд из-за капитального ремонта путей. Об этом сообщили в Московско-Ярославской дистанции пути ОАО «РЖД».

Перекрытия будут происходить в ночное время: * с 21:30 26 мая до 05:30 27 мая; * с 21:30 28 мая до 05:30 29 мая; * с 21:30 29 мая до 05:30 30 мая.

Водителей просят заранее планировать свои поездки и учитывать необходимость объезда закрытого участка. Объехать его можно будет через железнодорожный переезд 35 км ПК 4 на улице Новоселки Слободка.

Ярославское направление — одно из самых загруженных, ежедневно им пользуются более 300 тысяч пассажиров. Сейчас здесь продолжается модернизация путей и обновление подвижного состава.