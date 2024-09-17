Областной фестиваль современного танца прошел в Ивантеевке
В Ивантеевке прошел II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В нем приняли участие 39 коллективов из 47 муниципалитетов региона.
На сцену вышли лучшие коллективы второго сезона фестиваля. Современная хореография сменялась классической, авторской постановкой и хип-хопом.
В состав жюри вошли именитые танцоры России — художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Игорь Рудник.
«Неинтересных коллективов не было. Но, когда мы отбираем лучший коллектив на конкретной площадке, в конкретном городе, мы всегда оцениваем этот коллектив относительно остальных коллективов, которые выступают в этот же день», — сказал художественный руководитель проекта «Город танцует в парках», Заслуженный артист России Егор Дружинин.
В финале приняли участие 39 команд из 47 муниципалитетов Подмосковья.
«Для меня сегодня было много концептуальных номеров. Опять же экспериментальных. Есть ощущение, что и сцена должна выглядеть необычным образом. Мне кажется, от этого нужно отойти, и тогда сцена сама будет визитной карточкой этого проекта», — сказал член жюри Игорь Рудник.
На сцене также выступил коллектив, который выиграл в конкурсе зрительских симпатий.
«Парки — это уникальные площадки, которые имеют возможность принять очень большое количество зрителей. Помимо того, что гости, которые приходят на наш фестиваль, смотрят за соревнованиями, они еще могут получить разнообразный спектр сервисов и услуг», — сказала директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.
Фестиваль «Город танцует в парках» организовал АНО «МосОблПарк» в 2023 году. Он проводится при поддержке Правительства Московской области. По словам инициаторов, проект положительно повлиял на развитие культурного кода Подмосковья и танцевального сообщества.
«Дорогие друзья, сегодня вы посмотрели уникальную программу. Столько коллективов выступило. Я уверен, что у всех сегодня хорошее настроение. Вы очень талантливы, занимайтесь спортом, развивайтесь», — поздравил всех глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Второй год подряд звание лучшего коллектива получает команда из Серпухова «MARVEL CREW».
«Конечно, мы всегда отталкиваемся от таких мероприятий и от того, на сколько велик запрос. Мы видим, тех, кто занимается в наших домах культуры, в каких-то кружках. К ним приезжают звезды хореографии. Они могут себя показать. У них есть контакт. И, конечно, такое уникальное мероприятие, которое два года в Московской области уже проходит, я думаю, что все говорит за то, чтобы и третий сезон пройдет в наших парках», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Зрители с удовольствием посмотрели концерт. В этом году гала-концерт посетили около 15 тысяч человек.
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