Областной фестиваль современного танца прошел в Ивантеевке

В Ивантеевке прошел II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В нем приняли участие 39 коллективов из 47 муниципалитетов региона.

На сцену вышли лучшие коллективы второго сезона фестиваля. Современная хореография сменялась классической, авторской постановкой и хип-хопом.

В состав жюри вошли именитые танцоры России — художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Игорь Рудник.

«Неинтересных коллективов не было. Но, когда мы отбираем лучший коллектив на конкретной площадке, в конкретном городе, мы всегда оцениваем этот коллектив относительно остальных коллективов, которые выступают в этот же день», — сказал художественный руководитель проекта «Город танцует в парках», Заслуженный артист России Егор Дружинин.

В финале приняли участие 39 команд из 47 муниципалитетов Подмосковья.

«Для меня сегодня было много концептуальных номеров. Опять же экспериментальных. Есть ощущение, что и сцена должна выглядеть необычным образом. Мне кажется, от этого нужно отойти, и тогда сцена сама будет визитной карточкой этого проекта», — сказал член жюри Игорь Рудник.

На сцене также выступил коллектив, который выиграл в конкурсе зрительских симпатий.

«Парки — это уникальные площадки, которые имеют возможность принять очень большое количество зрителей. Помимо того, что гости, которые приходят на наш фестиваль, смотрят за соревнованиями, они еще могут получить разнообразный спектр сервисов и услуг», — сказала директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.