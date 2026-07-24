В Ивантеевке продолжают строить новый корпус образовательного центра № 2

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа продолжаются работы по строительству нового корпуса «Образовательного центра № 2». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

На данный момент на площадке работают шестьдесят человек и шесть единиц техники. Строители возводят третий этаж и ведут монолитные работы. Готовность объекта составляет двадцать процентов.

Новый корпус, рассчитанный на триста пятьдесят учеников, будет иметь площадь более шести тысяч квадратных метров. В нем разместятся учебные классы, библиотечно-информационный центр и кабинеты для творческих занятий. На прилегающей территории обустроят игровые площадки для младших школьников и спортивные зоны.

Строительство ведется в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Завершить работы планируют в 2027 году.