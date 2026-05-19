Пристройку к образовательному центру №2 в Ивантеевке возведут в 2027 году

На улице Хлебозаводской в Ивантеевке идет строительство дополнительного корпуса для Образовательного центра № 2. Создание современного учебного пространства поможет повысить качество образования и создать комфортные условия для учеников и педагогов. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Сейчас на объекте трудятся 37 специалистов, которые выполняют монолитные работы. В процессе задействованы 5 единиц техники.

Площадь нового корпуса составит около 6 тысяч квадратных метров. В здании разместятся учебные классы, библиотечно-информационный центр и кабинеты для творческих занятий. На прилегающей территории появятся игровые площадки для младших школьников и спортивные зоны.

Все работы проводятся в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.