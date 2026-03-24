В Ивантеевке продолжается капитальный ремонт дошкольного корпуса «Ручеек»

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа на улице Богданова, дом 1, в дошкольном корпусе «Ручеек» гимназии № 3 продолжается капитальный ремонт. На объекте уже приступили к отделочным работам.

Сейчас рабочие занимаются устройством внутренних перегородок и штукатуркой помещений. Одновременно с этим идет демонтаж кровли и частичных перекрытий, а в подвале прокладываются инженерные коммуникации. После завершения демонтажа строители приступят к монтажу новой кровли и установке систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

На данный момент на объекте трудятся 18 рабочих и три инженерно-технических специалиста. Готовность корпуса оценивается в 20%. Уже полностью завершен демонтаж, стены очищены, проведены работы по усилению конструкций, организован вывоз строительного мусора.

До начала ремонта в «Ручейке» работали 10 групп, включая ясельную. Несмотря на проектную вместимость в 280 мест, фактически детский сад посещали около 220–230 детей. На время ремонта воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям. Открыть обновленный «Ручеек» планируют к 1 сентября 2026 года.