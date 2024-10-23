Парк в Ивантеевке благоустроят в Пушкинском округе

Работы по обновлению парка культуры и отдыха продолжаются в Ивантеевке. Благоустройство ведется на площади около 20 гектаров.

Специалисты закончили установку настила у воды и металлических конструкций экологической тропы. Сейчас ведется укладка асфальта на дорожках и тропинках, монтаж уличного освещения, а также устанавливается контур здания, где в будущем разместится ресторан.

На территории также появится пляж, оборудованный теневыми навесами, и деревянный настил с лежаками. Будут обустроены спортивные и детские площадки.

Житель города Алексей Серов уверен, что обновленный парк будет местом, где все горожане с удовольствием станут проводить время семьями. «Он будет настоящей жемчужиной нашей родной Ивантеевки и всего округа Пушкинский», — заявил Алексей Серов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».