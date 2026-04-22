Новый корпус Образовательного центра № 2 в Ивантеевке построят к 2027 году

В городском округе Пушкинский на улице Хлебозаводская продолжается строительство нового корпуса Образовательного центра № 2. Подрядная организация занимается устройством фундаментной плиты и установкой башенного крана, информирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области и финансируются из областного бюджета.

«На объекте работают 46 человек и задействовано 5 единиц спецтехники. Строители ведут устройство фундаментной плиты, продолжают вынос инженерных сетей. Подрядчик приступил к монтажу башенного крана», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Новый учебный корпус сможет принять 350 учеников. В здании общей площадью около 6 тысяч квадратных метров расположатся учебные классы, библиотечно-информационный центр, а также кабинеты для занятий творчеством и музыкой.

Проект включает благоустройство прилегающей территории, где планируется оборудование игровых площадок для младших школьников, спортивных зон для уроков физкультуры и внеурочных занятий, мест отдыха и пространств для проведения школьных мероприятий на открытом воздухе.

Открыть корпус планируют в 2027 году.