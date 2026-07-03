Центр культуры и искусств в Ивантеевке отремонтируют к 1 сентября

Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева на улице Дзержинского в Ивантеевке скоро распахнет свои двери после капитального ремонта. Как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, сейчас рабочие занимаются пусконаладочными работами инженерных систем, а также сборкой и расстановкой мебели.

В ходе ремонта здание претерпело значительные изменения: утеплен и обновлен фасад, заменена кровля, инженерные сети, сантехника, все окна и двери. Кроме того, отремонтированы стены и потолки, установлена новая система пожаротушения и видеонаблюдения, подключенная к системе «Безопасный регион». Площадь объекта составляет 1485 квадратных метров.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева был открыт 1 мая 1926 года под названием «Клуб имени Первого мая». Сегодня здесь объединяются 16 коллективов, в которых занимаются более 440 человек. Открытие обновленного центра запланировано на 1 сентября 2026 года.