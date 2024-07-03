В Ивантеевке на маршруты выйдут четыре новых автобуса

Пресс-служба городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба городского округа Пушкинский

Еще четыре новых автобуса ЛиАЗ выйдут на маршрут № 316 «Ивантеевка — Москва». Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил водителям ключи.

Каждый автобус вмещает 101 пассажира. ЛиАЗы оборудованы механическими пандусами и адаптированы для маломобильных граждан, там также есть места для инвалидных колясок.

«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, жители нашего округа получают возможность передвигаться на современных и комфортных автобусах. Мы знаем, что общественный транспорт всегда был и остается востребованным у населения», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Глава округа поблагодарил сотрудников автоколонны № 1789 филиала АО «Мострансавто» за профессиональный подход к работе и заботу о безопасности пассажиров.

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