В Ивантеевке на маршруты выйдут четыре новых автобуса

Еще четыре новых автобуса ЛиАЗ выйдут на маршрут № 316 «Ивантеевка — Москва». Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил водителям ключи.

Каждый автобус вмещает 101 пассажира. ЛиАЗы оборудованы механическими пандусами и адаптированы для маломобильных граждан, там также есть места для инвалидных колясок.

«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, жители нашего округа получают возможность передвигаться на современных и комфортных автобусах. Мы знаем, что общественный транспорт всегда был и остается востребованным у населения», — подчеркнул Максим Красноцветов.