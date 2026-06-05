В Ивантеевке и Красноармейске идет обновление городской инфраструктуры

В городском округе Пушкинский продолжаются масштабные работы по благоустройству. В Ивантеевке на трех улицах — Богданова, Шорса и Победы — ведутся активные работы по замене асфальта, установке новых бордюров и приведению в порядок спортивных площадок. Участие в процессе принимают более 30 человек и 5 единиц техники.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич лично проверил ход работ. Он также оценил уже готовый объект — «народную тропу» в Красноармейске, которая соединяет дом №10 с гимназией №6.

Всего в этом году в работе 14 дворов, из них 7 ремонтируют прямо сейчас. Кроме того, ведется обновление 26 пешеходных маршрутов: пять уже готовы, еще три близки к завершению. По ямочному ремонту запланировано обновить 30 тысяч квадратных метров, и уже выполнено около 30 процентов от этого объема.

Если не сбавлять темп, все работы будут завершены к середине лета. Министерство продолжает следить за качеством работ и сроками, информацию о ходе работ вывешивают на специальных щитах.