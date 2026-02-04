В Ивантеевке благоустраивают территорию для будущей набережной

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа на улице Толмачева, 31 продолжаются работы по созданию набережной вдоль реки Уча.

Год назад губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями в сквере на улице Рощинской. Тогда жители попросили продолжить благоустройство территории в сторону реки. Это пожелание легло в основу проекта будущей набережной. После этого были проведены конкурсные процедуры, выбраны подрядчики, организован опрос горожан и подготовлена концепция благоустройства. К реализации проекта приступили в декабре 2023 года, раньше плановых сроков.

Сейчас на объекте ежедневно работают от 15 до 20 человек. Несмотря на зимний период, подрядчик выполняет весь объем работ, не зависящий от погоды. Основной акцент сделан на устройстве свай и монтаже металлоконструкций — они станут основой для экологической тропы длиной около 300 метров.

Параллельно завозят материалы. На площадку уже доставлено более тысячи кубометров песка. Специалисты расчищают подъездные дороги от снега, обустраивают строительный городок и устанавливают временные ограждения для защиты деревьев от повреждений техникой.

В работах задействованы экскаваторы, экскаватор-погрузчик и самосвалы. Все этапы проходят под контролем с учетом природоохранных требований.

В перспективе набережная займет территорию около 4,5 гектара. Здесь появятся прогулочные маршруты, детская площадка, спортивные зоны, площадка для выгула собак, зона барбекю и амфитеатр у воды. Также предусмотрена реконструкция пешеходного моста через реку Уча.

Завершить работы по контракту планируется в августе. При текущих темпах объект могут сдать раньше, однако приоритетом остается качество.