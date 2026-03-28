В Истринском драматическом театре прошла премьера спектакля

В пятницу, 27 марта, в Истринском драматическом театре состоялась премьера спектакля, приуроченная к всероссийской акции «Ночь в театре». Событие было посвящено 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.

В образе писателя выступил актер Егор Васильцов. Он стал проводником в мир произведений знаменитого сатирика.

Зрителей встречали персонажи из романа Салтыкова-Щедрина «История одного города» еще в фойе театра. Затем гостей пригласили на второй этаж, где развернулось основное действие.

На протяжении всего спектакля писатель общался со зрителями: шутил, рассказывал о своей жизни и раскрывал детали своих произведений. Также были представлены романы «История одного города» и «Господа Головлевы». Актеры активно взаимодействовали с публикой, вовлекая ее в представление.

Ведущие роли исполнили звезды театра: Ирина Белова, Айгуль Халиуллина, Павел Кусков, Андрей Коновалов и директор театра Андрей Соколов. Вместе с ними на сцене выступили и молодые актеры из театральной студии.

Режиссер спектакля Владислав Ступак поделился, что работа над произведениями писателя была очень увлекательной. Подготовка к постановке началась в январе, а репетиции — в феврале. Зрители остались в восторге от спектакля.