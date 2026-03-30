В Истринской школе-интернате прошла спортивно-семейная эстафета

27 марта в Истринской школе-интернате состоялось спортивно-семейное мероприятие «Мама, папа, я — спортивная семья». Организатором выступила Региональная общественная организация инвалидов «Федерация спорта глухих» Московской области, о чем сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Целью мероприятия была популяризация физической культуры и спорта среди семей с детьми, имеющими нарушения слуха. Также акцент был сделан на укреплении семейных ценностей и развитии инклюзивного досуга.

В соревнованиях приняли участие семейные команды, состоящие из воспитанников школы-интерната и их родителей. Участникам предстояло проявить себя в эстафетах, командных играх и спортивных конкурсах. Важными качествами стали не только скорость и ловкость, но и умение работать в команде, поддерживать друг друга и радоваться общим успехам.

По итогам соревнований все участники получили памятные грамоты, медали и подарки. В учебном заведении отметили, что данное мероприятие стало важным шагом в укреплении взаимодействия между семьей и школой.