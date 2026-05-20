В Истринской больнице установили аппарат для ранней диагностики рака

В клиническую лабораторию городского округа Истра поступил новый высокотехнологичный аппарат «Hologic». Он предназначен для проведения жидкостной цитологии — одного из самых эффективных методов ранней диагностики рака шейки матки.

Этот прибор зарекомендовал себя и доказал свою эффективность во многих странах мира. Теперь исследование можно проводить на базе Истринской клинической больницы, а не за пределами городского округа.

Процедура будет доступна в рамках ОМС для пациентов. Женщины репродуктивного возраста смогут пройти исследование в рамках диспансеризации. Это ежегодное мероприятие помогает отслеживать состояние здоровья и вовремя выявлять проблемы.

По словам руководителя службы лабораторной диагностики Марии Сергеевны Извековой, работать на «Hologic» довольно сложно, так как это совершенно новый вид исследования. Семеро специалистов уже месяц обучаются работе с аппаратом. Каждый день они наблюдают за процессом работы высококлассных специалистов, которые приезжают в клиническую больницу, чтобы продемонстрировать все тонкости обращения с оборудованием и обучить персонал.