В Истре завершился ремонт участка Волоколамского шоссе

Специалисты Истринского филиала «Мосавтодора» завершили ремонт Волоколамского шоссе на участке с 70 по 71 километр. Работы по укреплению обочины были выполнены с использованием асфальтобетонной крошки.

Для проведения ремонта были организованы необходимые условия: установлены предупреждающие знаки и обозначена полоса для дорожной техники. Грейдер равномерно распределял крошку по обочине, а на завершающем этапе трактор прошелся щеткой по асфальту, а каток утрамбовал обочину шириной один метр.

Через две недели, когда верхний слой покрытия адаптируется к нагрузкам, нанесут разметку. Водителей просят быть внимательнее на этом участке шоссе и соблюдать скоростной режим.