В Истре завершается строительство временной дороги к будущему ФОКу

В городском округе Истра в микрорайоне Полево специалисты подрядной организации заканчивают строительство временной подъездной дороги к площадке будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Дорога протяженностью 300 метров берет начало на улице Спортивной и проходит за спортивным комплексом «Арена-Истра».

Новый ФОК будет двухэтажным, его площадь превысит 6 тысяч квадратных метров. В здании разместятся ледовая арена и трибуны на 230 зрителей. Кроме того, в комплексе предусмотрены зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной, зал хореографии, раздевалки, помещения для сушки формы, тренерские, буфет и пункт проката коньков.

На данный момент на объекте трудятся две бригады. Одна завершает укладку дорожных плит на подъездной дороге, а другая монтирует забор по периметру стройплощадки. Общая длина ограждения составит около 500 метров. Основание забора деревянное, к нему рабочие прикручивают листы синего профнастила.

Руководитель проекта подрядной организации «АСГ Техно Строй» Александр Ломакин сообщил, что сейчас выполняются подготовительные работы: ограждение территории, устройство бытового городка, обеспечение временного электроснабжения. После прохождения проектной документации государственной экспертизы строители приступят к возведению ледового дворца, начав с разработки котлована. Сдать физкультурно-оздоровительный комплекс в эксплуатацию планируют в I квартале 2028 года.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.