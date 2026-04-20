В Истре ввели в эксплуатацию новый рентгеновский аппарат

В Истринской клинической больнице начал работу современный передвижной рентгеновский аппарат «С-дуга». Эта мобильная система предназначена для интраоперационной визуализации в реальном времени.

Несмотря на то что в больнице уже есть подобное оборудование, новая модель значительно превосходит предыдущие по техническим характеристикам и функционалу.

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих подчеркнул, что аппарат обладает низкой лучевой нагрузкой на пациентов и медицинский персонал. Кроме того, качество визуализации у новой модели существенно лучше, что упростит работу врачей.

Обновление оборудования — планомерный процесс, который реализуется во всех медицинских учреждениях, оказывающих помощь по направлениям травматологии, нейрохирургии и урологии.

Специалисты компании-поставщика провели для медицинского персонала больницы детальный инструктаж. Это необходимо для обеспечения безопасности при работе с оборудованием и максимального использования его возможностей.