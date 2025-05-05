В Истре восстановили подачу электричества во все населенные пункты

На оперативном совещании первого вице-губернатора Подмосковья глава Истры Татьяна Витушева сообщила о восстановлении электроснабжения во всех населенных пунктах округа после циклона. Об итогах работы она написала в своем официальном Telegram-канале .

К вечеру все многоквартирные дома, садоводческие товарищества и коттеджные поселки подключили к высокой линии. Социальные учреждения и объекты ЖКХ заработали штатно. Абонентские линии продолжили восстанавливать 20 аварийных бригад, работы ведутся круглосуточно.

Глава Истры отметила, что повторные нарушения в подаче электричества могут возникать из-за новых падений деревьев или замены оборудования и проводов. Такие проблемы оперативно устраняют.

Электрические линии в частном ведомстве восстановят до 6 мая. Сейчас их владельцы подают необходимые документы для проведения ремонта.

Кроме того, Витушева напомнила жителям Подмосковья о возможности получить удар током. Чтобы избежать травмирования, она призвала осторожно относиться к оборванным проводам, не прикасаться к ним и не подпускать детей и животных.

О случаях оборванных электросетей следует незамедлительно сообщать по телефону 112, либо по круглосуточному телефону 8-800-220-0220 (короткий номер 220).