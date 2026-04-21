В Истре стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В подмосковной Истре в микрорайоне Полево начался подготовительный этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, рабочие начали подготовку участка к строительным работам. Они обустраивают подъездные пути, места для складирования материалов и устанавливают ограждающие конструкции.

Общая площадь здания составит 6,1 тысячи квадратных метров. В нем разместятся ледовая арена с трибунами, раздевалками и тренерскими, залы для силовых тренировок и хореографии, а также служебные и административные помещения. На прилегающей территории будут парковочные места, зоны для отдыха и проведено комплексное озеленение. Максимальная единовременная вместимость ФОКа — 350 человек.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья» за счет бюджетных средств. Открытие нового спортивного объекта запланировано на 2027 год.