В Истре прошел забег «Соколиная гора»

Более 250 любителей спорта приняли участие в забеге. Для них были подготовлены трассы разной сложности: длиной 5 и 10 километров по пересеченной местности с препятствиями в виде бродов, грязевых луж и поваленных деревьев. Также были организованы дистанции «Соколиная охота» — два круга по 1,5 километра для спринтеров по асфальтированной лыже-роллерной трассе, 1500 метров для юниоров и 500 метров для самых маленьких участников.

На дистанции 10 километров для участников был организован пункт питания. Каждому финишеру вручили медаль в виде сокола, парящего над лесом.

Следующий забег, «Истринский рубеж», запланирован на 9 мая. Регистрация на него уже открыта, поучаствовать можно, зарегистрировавшись по ссылке: [istra.run](https://istra.run/rubej?ysclid=mo8mjem2n6718183718).