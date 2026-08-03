В Истре продолжается строительство здания для мировых судей

На улице ЭХ «Большевик» в городском округе Истра продолжается строительство нового здания для мировых судей. Специалисты подрядной организации приступили к финальному этапу обустройства отопления.

Как сообщил руководитель проекта от генерального подрядчика Олег Ряузов, рабочие завершают тепловой контур с помощью газосварочных работ и монтируют радиаторы. Внутри здания штукатуры выравнивают стены, маляры их красят, а плиточники укладывают напольную и настенную плитку. Общая готовность объекта составляет 83%.

Вокруг здания сделали отмостку из плитки, установили бордюры и подготовили дорожное полотно под укладку асфальта. Кроме того, на участке смонтировали мачты освещения.

Строители планируют сдать здание в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области за счет средств регионального бюджета.