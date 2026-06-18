В Истре отремонтировали дорожное покрытие во дворе многоквартирного дома

Сегодня во дворе дома №8 на улице Босова в Истре специалисты по благоустройству провели ремонт дорожного покрытия. Бригада под руководством Сергея Спиркина устранила пятнадцать ям на участке от дома №8 до дома №10. Общая площадь восстановленного покрытия превысила двадцать квадратных метров.

Для ремонта использовали асфальтобетон, который привезли с завода. Рабочие вручную засыпали неровности лопатами, тщательно разровняли смесь и уплотнили ее виброплитой. Весь процесс занял у бригады всего полчаса.

Заместитель начальника участка дирекции по обслуживанию территорий Юрий Свиридов сообщил, что подъездную дорогу отремонтировали по обращению жителей, оставленному на портале «Добродел». В этот же день бригада планирует использовать четыре тонны асфальтобетона для устранения ям еще в нескольких точках округа.

Ранее сотрудники МБУ «ДОДХИБ» провели комплексную уборку дворовых территорий на улице Юбилейной в Истре.