В Истре пресекли сброс сточных вод на рельеф местности

В Истре специалисты Министерства экологии Московской области провели выездное мероприятие по надзору. Причиной проверки стало обращение администрации округа, которое поступило после жалоб жителей деревни Глинки на подтопление земель сточными водами.

Во время осмотра территории коттеджного поселка «Царское село-2» был найден канализационный колодец, из которого осуществлялся сброс сточных вод на рельеф местности. За эксплуатацию объекта коммунальной инфраструктуры отвечает управляющая компания ООО «Осень 21».

Десятого июля управляющей компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее в Истре аналогичное предостережение было объявлено предпринимателю, который оказывает услуги по приему неочищенных сточных вод в коттеджном поселке «Английский квартал» без постановки на государственный учет объектов негативного воздействия.