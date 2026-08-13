В Истре началось строительство новой блочно-модульной котельной

В Истре на улице Панфилова стартовали работы по монтажу новой блочно-модульной котельной (БМК). Ее возводят взамен устаревшего советского объекта, который часто выходил из строя и вызывал перебои с отоплением и горячей водой.

Специалисты подрядной организации уже установили первые секции БМК с помощью автокрана. В ближайшее время они смонтируют третий блок и начнут обшивать котельную панелями. Параллельно стартует подсоединение систем внутреннего тепломеханического и насосного контуров. Затем рядом на фундаменте установят восьмиметровую дымовую трубу.

По словам руководителя проекта Ахмеда Исакова, новая БМК будет оснащена тремя современными котлами отечественного производства общей мощностью 2,33 МВт. Котельная перейдет на автоматический режим работы и обеспечит теплом и горячей водой два многоквартирных дома и детский сад.

Пусконаладочные работы планируют провести к концу августа, а в сентябре приступить к технологическому подключению к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения и газификации. Сдать объект в эксплуатацию должны в четвертом квартале 2026 года, но подрядчик постарается завершить все работы уже к началу отопительного сезона.

Работы проходят по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Московской области и муниципального округа Истра.