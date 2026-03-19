В Истре начали устанавливать фасадные панели на здании судебного участка
В городском округе Истра продолжается возведение здания для судебного участка мировых судей. Подрядная организация приступила к монтажу фасадных панелей на каркасе административного сооружения. Эти работы осуществляются в рамках государственной программы и финансируются из бюджета Московской области.
Новое здание судебного участка будет располагаться на улице ЭХ Большевик. Для его строительства выделен земельный участок площадью 0,4 гектара. Возводимое здание является современным быстровозводимым сооружением с общей площадью 717 квадратных метров.
Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил: «На стройплощадке уже возведен каркас одноэтажного здания. Подрядчик ведет монтаж фасадных панелей наружных стен, кровельные работы».
После завершения основных этапов строительства на прилегающей территории будет проведено комплексное благоустройство, включая организацию парковочных мест и создание зон отдыха для горожан.
Открытие нового судебного участка запланировано на 2027 год.