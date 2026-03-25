В Истре на железнодорожной станции заменили ступени

На железнодорожной станции в городе Истра завершился ремонт ступеней. Это повысит безопасность и комфорт пассажиров, ведь ежедневно станцией пользуются более тысячи человек.

После зимнего периода ступени оказались в плохом состоянии, что затрудняло передвижение и создавало опасность для пассажиров. Бригада из трех рабочих с утра приступила к ремонту. Они расчистили поверхность от грязи, удалили старый бетон и тщательно подготовили место для новых плиток. С помощью резиновых молотков рабочие надежно прикрепили каждую плитку к ступенькам.

Теперь жители и гости Истры смогут безопасно пользоваться станцией.