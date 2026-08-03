В Истре, Королеве и Ленинском округе оптимизировали работу светофоров

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели работы по оптимизации светофоров на пяти перекрестках в Истре, Королеве и Ленинском округе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В городе Истра на светофоре у остановки «СНТ Рябинушка» появилась вызывная кнопка для пешеходов. Это должно сделать переход более комфортным и безопасным. На пересечении Волоколамского шоссе и дороги в сторону музея «Новый Иерусалим» установили адаптивный режим работы светофора.

В Королеве время ожидания пешеходов сократили до 90 секунд на пересечении Калининградской и Коммунальной улиц.

В Ленинском округе адаптивный режим работы установили сразу на двух перекрестках: на пересечении Каширского и Зеленого шоссе, а также на пересечении Володарского шоссе и улицы Василия Молокова в поселке городского типа Молоково.

Специалисты продолжат следить за изменениями и анализировать транспортные потоки. При необходимости они скорректируют работу светофоров.

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