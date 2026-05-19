Мост через реку Молодильню возле деревни Мансурово отремонтируют в этом году

В муниципальном округе Истра продолжается капитальный ремонт моста через реку Молодильню вблизи деревни Мансурово в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В работах участвуют 20 мостовиков и задействовано четыре единицы спецтехники, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для обеспечения комфортного перемещения автомобилистов и пешеходов специалисты полностью демонтировали старое мостовое сооружение и возвели временный мост.

«Мостовики уже устроили консоли — тротуарные части моста, на 50% уложили выравнивающий слой бетона на основание сооружения, после завершения укладки приступят к гидроизоляции. Сейчас специалисты устраивают подходы и водоотвод», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В дальнейшем планируется строительство нового мостового полотна, полная замена дренажной и водоотводящей систем, а также конструкций сопряжения, конусов насыпи и укреплений.

Мостовое сооружение протяженностью более 37 метров обеспечивает транспортное сообщение между деревней Мансурово, близлежащими населенными пунктами и Новорижским шоссе. Ежедневно по нему проезжает более 2 000 автомобилей.

Запуск рабочего движения по основному мосту запланирован на ноябрь 2026 года.