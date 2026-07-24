В Истре и Одинцове пресекли нарушения природоохранного законодательства

Специалисты Минэкологии Московской области провели надзорные мероприятия в Истре и Одинцовском округе после обращений граждан и администрации города Истра о возможных нарушениях природоохранного законодательства.

В ходе осмотра земельных участков вблизи деревни Синево в Истре и поселка Лесной городок в Одинцовском округе были выявлены признаки незаконного размещения отходов. Оба участка принадлежат частным лицам, которым 22 июля объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее Минэкологии привлекло к административной ответственности троих нарушителей, незаконно транспортировавших строительные отходы без разрешительных документов. Полиция задержала нарушителей в деревне Лешково, все трое были оштрафованы.