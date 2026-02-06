В Истре дорожные службы продолжают расчищать снег

В Истре продолжаются активные работы по очистке дорог и автобусных остановок от снега. Дорожные службы не только расчищают магистрали, но и следят за состоянием остановочных пунктов.

Сегодня подрядная организация с раннего утра приступила к уборке. Специалисты очистили до асфальта остановку «52-й километр» на Волоколамском шоссе. Этой остановкой активно пользуются жители окрестных садовых товариществ и дачники.

Бригада работала с соблюдением всех мер безопасности. Грузовик с предупреждающими знаками был размещен у обочины, чтобы водители могли заранее увидеть рабочих и перестроиться. Основным инструментом стал ручной роторный снегоуборщик, с помощью которого быстро и ровно убрали снег у бордюра, обеспечив автобусу возможность подъехать вплотную к павильону. Сам павильон и подходы к нему сотрудники аккуратно очистили вручную лопатами.

Вся работа на одной стороне шоссе заняла около тридцати минут, после чего бригада перешла на противоположную сторону. Кроме Волоколамского шоссе, в этот день подрядчики также расчистили остановки на улице 9-й Гвардейской дивизии и улице Ленина.