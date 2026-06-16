В «Ильинских Лугах» достраивают школу на полторы тысячи мест

В жилом комплексе «Ильинские Луга» в городе Красногорск продолжается строительство школы. Готовность объекта составляет шестьдесят процентов, и работы ведутся с учетом сжатых сроков — завершение планируется к сентябрю текущего года.

На площадке задействовано 260 специалистов, которые работают практически без выходных. По словам заместителя директора по строительству Михаила Стаценко, на данный момент начались финишные отделочные работы. Благоустройство территории выполнено на шестьдесят процентов, ведется монтаж инженерных систем, сбор теплового узла и вентиляционной системы.

В двух спортивных залах — для начальной и старшей школы — уже идет отделка. Аналогичные работы выполняются в кабинетах физики, химии и пищеблоке. На всех этажах кипит работа: где-то красят стены, где-то монтируют оборудование, а на улице параллельно сажают деревья и готовят дорожки.

Строители делают все возможное, чтобы школа была готова к началу учебного года.