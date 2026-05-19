В Ильине городского округа Воскресенск реализуют программу социальной газификации

Жители Ильино городского округа Воскресенск смогут подать заявки на подключение газа к своим домам. Мособлгаз начинает реализацию программы социальной газификации в этом населенном пункте.

Заявку на бесплатное подведение газа к земельным участкам с последующей газификацией дома можно подать онлайн несколькими способами: * на официальном сайте АО «Мособлгаз» (https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map); * через приложение «Личный кабинет клиента АО «Мособлгаз» (https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/auth/login); * на портале Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/).

Гражданам, которые имеют право на льготы и хотят провести газ в дом с их помощью, необходимо подавать заявку только через портал РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/services/21649).

Напомним, что в 2026 году Мособлгаз начал строительство газовых сетей в воскресенском Ильино по региональной программе газификации. На сегодняшний день в населенном пункте проложено более 8 километров газовых сетей среднего и высокого давления. Новая газовая инфраструктура позволит газифицировать более 50 домов деревни.