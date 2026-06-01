В июне на Савеловском направлении изменится движение поездов

В июне график движения пригородных поездов на Савеловском направлении будет скорректирован. В связи с этим АО «Центральная ППК» назначило компенсационные автобусы, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

Из Дмитрова в 13:30 с остановками:

14:10 — Станция Вербилки;

14:25 — Платформа Запрудня;

14:35 — Темпы;

14:43 — Мельдино-1;

14:48 — Автобусная остановка «2-й участок»;

14:53 — Карманово;

15:00 — Станция Большая Волга;

15:10 — Станция Дубна.

Из Дубны в 18:10 с остановками:

18:20 — Станция Большая Волга;

18:27 — Карманово;

18:32 — Автобусная остановка «2-й участок»;

18:37 — Мельдино-1;

18:45 — Темпы;

18:55 — Платформа Запрудня;

19:10 — Станция Вербилки.

Расписание составлено с учетом корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Пассажиров просят учитывать, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации.

Даты изменений: 2–5, 8–10, 15–17, 19, 26, 29, 30 июня.