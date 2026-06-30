Еще 50 тысяч жителей Подмосковья подключат к газу по президентской программе

В июле компания «Мособлгаз» продолжит догазификацию в различных населенных пунктах Московской области. В частности, работы пройдут в деревне Пешки, поселке Майдарово городского округа Солнечногорск, поселке Шевляково, деревне Мисерево городского округа Клин и селе Озерецкое Дмитровского муниципального округа. Всего в июле программа затронет 29 муниципалитетов региона.

С начала года «Мособлгаз» уже построил 310 километров новых газораспределительных сетей в рамках президентского проекта. До конца года планируется построить еще 390 километров. Всего за год к газу по программе подключатся 50 тысяч жителей Московской области.

Подать заявку на социальную газификацию можно через интерактивную карту. Для оформления заявки на льготную газификацию следует воспользоваться региональным порталом государственных услуг. Узнать о дополнительных мерах поддержки можно по ссылке.