В хозяйстве «М2» содержат коров молочных и мясных пород

В деревне Шульгино Волоколамского района расположено многопрофильное хозяйство «М2», где разводят коров молочных и мясных пород. Среди них — абердин-ангусская, герефордская, голштино-фризская, джерсейская и симментальская породы.

Главный зоотехник Юрий Розад рассказал, что сейчас на ферме около семидесяти телят пород голштино-фризской, джерсейской и симментальской возрастом до трех месяцев. Их индивидуально выпаивают молоком от матерей и кормят органическими кормами собственного производства.

Всего на ферме насчитывается шестьсот пятьдесят голов крупного рогатого скота: триста десять коров и триста сорок голов молодняка.

Старший зоотехник Андрей Вершинин сообщил, что на пастбищах общей площадью тысяча гектаров сейчас выпасается две тысячи двести голов скота. На полях недалеко от деревни Чертаново находятся триста семьдесят коров герефордской породы вместе с телятами. Их содержат там с начала сезона и до осени.

«Это мясная порода, мы получаем от них только телят. Теленок ходит с матерью полгода и питается ее молоком. В конце июля к коровам запустят быков для случки», — пояснил зоотехник.

На ферме «М2» строго соблюдают все правила органического животноводства. Здесь не используют стимуляторы роста и химические препараты, а животных содержат в условиях, максимально приближенных к естественным. Скот находится в комфортной среде, имеет доступ к свободному выгулу и получает органические корма собственного производства.