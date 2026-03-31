В Хотьковской школе №5 стартовал капитальный ремонт

Начались работы по капитальному ремонту в Хотьковской школе № 5, расположенной на улице Пушкина. Сейчас готовность объекта оценивается в 10%, на данный момент ведутся демонтажные работы.

Здание школы, построенное в 1964 году, ждет полная модернизация. В планах — ремонт кровли и фасада, возведение новых перегородок, замена всех инженерных систем, окон и дверей. Помещения будут полностью отремонтированы, установят новую сантехнику, подключат современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. На последних этапах ремонта проведут благоустройство территории, заменят мебель и оборудование в школе.

На стройплощадке работает 35 человек. Завершить все работы планируют уже в августе.