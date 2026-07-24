В Хотьково начали лечить енотов с помощью массажа

В Доме енота в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа запустили новое направление — «енототерапию». Здесь пушистых пациентов лечат профессиональные массажисты.

Теперь енотам назначают индивидуальные сеансы массажа. У каждого животного свой протокол лечения: Василисе показан разогревающий массаж спины, Мотильде — работа с зоной пузика, Фросе — строго лимфодренаж. Длительность процедуры — от 20 до 40 минут.

Эффективность массажа определяют по поведению енота. Если он начинает выгрызать собственную лапку — массаж выполнен качественно. Вторая стадия одобрения — объятие руками мастера с требованием продолжения. При этом организаторы предупреждают: контактность животных напрямую зависит от настроения. Признаков агрессии — рычания и огрызаний — быть не должно. В противном случае сеанс немедленно прекращается.

Параллельно в Доме енота внедрили летний протокол охлаждения. В жару животные получают в пользование собственные бассейны. Если температура умеренная, они ограничиваются инстинктивным полосканием лап.