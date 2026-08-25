В Хотькове завершили модернизацию теплосистемы

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа на улице Михеенко почти закончились работы по модернизации теплосистемы. Старые трубы, которые прослужили более 50 лет, заменили на новые.

Вместо старого участка, построенного в 1970 году, проложили 1,4 километра современных труб с хорошей изоляцией и специальными датчиками. Они будут служить долго и эффективнее сохранять тепло.

Тепло по новым трубам пустили досрочно — еще в октябре 2025 года, хотя по плану завершить работы должны были только в январе 2026 года. Это было необходимо, чтобы успеть подать отопление в больницу (МОПБ №5), которая находится рядом. Ускорить работы поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас рабочие заканчивают благоустройство территории. Весь проект обошелся в 132 миллиона рублей.